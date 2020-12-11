Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии, есть пострадавшие
Foto: Sputnik/Scanpix

У здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв, сообщает "Интерфакс". По словам источника издания, взрыв совершил смертник, перед смертью он кричал "Аллах Акбар".

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Смертник погиб. РИА "Новости" сообщает о шести легкораненых силовиках. По данным агентства, боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия.

Место происшествия оцеплено, туда следуют оперативные и следственные службы, добавил источник.

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел в селе Учкекен. "Поступила информация о хлопке рядом со входом в отдел ФСБ на улице Базарная, 157А", — сказал сказал собеседник агентства.

Подрывник мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.

"По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья", — заявил собеседник агентства. Он добавил, что перед взрывом злоумышленник подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: "Аллах Акбар".

Издание Baza говорит о шести пострадавших и о том, что взрывов было два.

"Сначала у здания взорвалась небольшая бомба, а когда сотрудники вышли посмотреть в чем дело, к месту подъехала машина и из нее выбежал смертник. Он устроил второй взрыв", — пишет издание.

Новость будет дополняться.

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