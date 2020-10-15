СМИ: Алексей Навальный проходит курс реабилитации в немецком Шварцвальде

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, восстанавливающийся после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", судя по всему, проходит реабилитацию в немецком регионе Шварцвальд. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает агентство dpa. Предположительно, Навальный находится в общине Ибах района Вальдсхут.

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Агентство пришло к такому выводу после сообщения бургомистра Ибаха Хельмута Кайзера (Helmut Kaiser) на официальной интернет-странице общины. "С этой недели в Ибахе находится вместе с семьей один отдыхающий, публичная персона, представляющая общественный интерес и требующая высокого уровня личной охраны", — отметил политик, добавив, что это обстоятельство приводит к усиленному контролю со стороны полиции.

В ответ на запрос dpa министерство внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг лишь сообщило, что в этом немецком регионе действительно находится охраняемая персона. Меры, принимаемые полицией Фрайбурга совместно с другими подразделениям земельных правоохранительных органов, осуществляются исходя из оценки потенциальных угроз в адрес объекта охраны. Дополнительные сведения не могут быть предоставлены в связи с законами о неразглашении информации и защите частных интересов.

В то же время региональная газета Schwarzwälder Bote сообщает о людях, которые видели Алексея Навального во время прогулок по Шварцвальду.

Курортный регион

Шварцвальд — горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Он известен, в частности, минеральными источниками, послужившими основой множества курортов, включая знаменитый Баден-Баден.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в искусственной коме почти три недели.

Проведя по просьбе "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.