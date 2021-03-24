СМИ: Депутаты бундестага заработали миллионы евро на "масочной афере"

Часть денег за поставки масок немецким министерствам до сих пор может находиться на Карибах или в одном из банков Лихтенштейна, говорится в новом журналистском расследовании о "масочной афере".

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Политики из входящего в правящую коалицию Германии Христианско-социального союза (ХСС), а также несколько бизнесменов могли получить от пяти до шести миллионов евро комиссионных за закупку защитных масок для министерств. Об этом говорится в совместном расследовании телерадиокомпаний NDR, WDR и газеты Süddeutsche Zeitung. Часть денег до сих пор может находиться на Карибских островах или в одном из банков Лихтенштейна, сообщили авторы расследования вечером во вторник, 23 марта.

Все поставки осуществлялись текстильной компанией в Гессене, которая, по данным журналистов, выплачивала комиссионные фирме, зарегистрированной на Карибах. Общий объем поставок неизвестен. Но только министерство здравоохранения Баварии заказало у этой текстильной компании 3,5 млн защитных масок стоимостью около четырех евро за штуку. Помимо этого, фирма поставляла маски в федеральные министерство здравоохранения и МВД. Оплачивались маски из средств немецких налогоплательщиков.

Участники "масочной аферы"

Журналистское расследование установило, что к афере были причастны не только экс-депутат ХСС Георг Нюсляйн и бывший министр юстиции Баварии Альфред Заутер, но еще три человека. Нюсляйн тем временем вышел из рядов ХСС, а Саутер покинул парламентскую фракцию. Оба, однако, отвергают все обвинения.

Другие участники, как сообщается, — бывший менеджер в промышленной сфере, бывший член молодежного крыла ХСС и юрист. По данным журналистов, комиссионные в размере от пяти до шести миллионов евро были поделены между соучастниками примерно поровну. Однако точный размер их прибыли, как указывается в расследовании, до сих пор не выяснен.

При этом фирма, которая, как считается, принадлежит детям Заутера, предположительно получила 1,2 миллиона евро. Бывший депутат ХСС Нюсляйн предположительно получил 660 тысяч евро через свою консалтинговую компанию. Перевод второй части денег в размере 540 000 евро был остановлен банком в Лихтенштейне, который счел трансфер подозрительным. Прокуратура Мюнхена провела расследование, и сделка была сорвана.

Масочный скандал в Германии

В так называемый "масочный скандал" оказались втянуты партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и ее баварский партнер по фракции в бундестаге ХСС. В настоящий момент против двух уже бывших депутатов фракции ХДС/ХСС в бундестаге — Николаса Лебеля (Nikolas Löbel, ХДС) и Георга Нюсляйна (ХСС) — ведется расследование по подозрению в получении личной выгоды при лоббировании госконтрактов на закупку защитных масок во время пандемии коронавируса. Из-за "масочной аферы" немецкие консерваторы понесли существенные репутационные потери. В частности, скандал мог повлиять на результаты первых в этом году земельных выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. ХДС потерял значительную долю избирателей в обеих федеральных землях. По мнению наблюдателей, этот результат может сказаться впоследствии на результате возможного преемника Меркель на посту канцлера ФРГ — председателя ХДС Армина Лашета на сентябрьских выборах в бундестаг.