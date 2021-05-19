СМИ: ЕС откроет границы для вакцинированных от Covid-19

Власти Евросоюза приняли решение открыть границы для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

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В свою очередь, агентство Reuters сообщило, что послы 27 стран ЕС поддержали идею смягчения ограничений на въезд в преддверии летнего туристического сезона. Источники Reuters пояснили, что была одобрена инициатива Еврокомиссии, предложившей разрешить въезд для туристов, сделавших все необходимые прививки от Covid-19.

Как пишет агентство dpa, ЕC готовится разрешить въезд для полностью привитых от коронавируса со всего мира. Введенные в начале пандемии ограничения на поездки без экстренной необходимости должны быть отменены - об этом договорились послы стран - членов ЕС. Эта норма будет введена, когда в Евросоюзе будет утвержден прививочный сертификат для поездок внутри ЕС.

Вместе с тем в ЕС смогут въезжать люди вне зависимости от того, какие вакцины им были введены. На настоящий момент свободно в страны ЕС можно въезжать, не имея серьезных причин, только из семи стран с хорошей эпидемиологической ситуацией.

В начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что уже в июне в ЕС может начать действовать система сертификатов о вакцинации от Covid-19.

"Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него", — сказала тогда фон дер Ляйен, отметив, что запуск системы сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить «нефальсифицируемые доказательства" того, что они:

либо переболели COVID-19 и имеют к инфекции антитела;

либо вакцинировались;

либо не заражены COVID-19, что подтверждается отрицательным, взаимно признанным тестом.

3 мая Еврокомиссия предложила властям входящих в ЕС стран разрешить въезд на территорию Евросоюза для всех, кто прошел полный курс прививок от COVID-19 с помощью вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA). В настоящее время EMA одобрены вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.