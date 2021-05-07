СМИ: Франция блокирует контракт ЕС на закупку 1,8 млрд доз вакцины

Франция затягивает окончательное подписание ЕС контракта на поставку 1,8 млрд доз вакцины до 2023 года с американской компанией Pfizer и ее партнером, немецкой фирмой BioNTech. Об этом сообщает Welt со ссылкой на дипломатические источники.

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Как пишет РБК, Еврокомиссия должна была утвердить контракт 30 апреля, однако этого не случилось. По данным издания, это произошло в частности из-за позиции еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Брентона, который выступает за наращивание производства вакцин на уровне ЕС.

Несколько источников газеты сообщили, что представитель Франции в комитете по закупкам вакцин намеренно затягивает заключение контракта под предлогом постоянно возникающих проблем, технических вопросов и необходимости прояснить детали. В результате Евросоюз может опоздать с заказом вакцины из-за промедления Парижа, отмечает издание.

По словам дипломатического источника, Париж, по-видимому, стремится перевести во Францию производственные мощности для выпуска препарата BioNTech и Pfizer. При этом на территории самой Франции нет заводов, занимающихся производством сертифицированных вакцин на основе мРНК, отмечает газета. Вакцину Pfizer и BionTech в настоящий момент производят в Бельгии и Германии.

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС закупит у Pfizer 300 млн доз вакцины. В январе Bloomberg писал, что Евросоюз ведет переговоры с компаниями Pfizer и BioNTech об удвоении числа поставок препарата.

В конце января французский Институт Пастера принял решение прекратить разработку своей вакцины от COVID-19. Тогда промежуточные результаты первой стадии клинических испытаний показали ее недостаточную эффективность.

Во Франции вакцинация в настоящий момент ведется четырьмя препаратами: Pfizer и BioNtech, американским препаратом Moderna, британской вакциной AstraZeneca (Vaxzevria) и Janssen производства американской компании Johnson & Johnson.