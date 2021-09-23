Глава управления Следственного комитета (СКР) по Пермскому краю Сергей Сарапульцев совершил самоубийство, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. В понедельник в Перми произошло массовое убийство в университете, после чего город посетил председатель СКР.

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"Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме", - сказал источник ТАСС.

"Да, Сарапульцев обнаружен мертвым", - сказал собеседник Интерфакса. То же самое сказал источник РИА Новости, не раскрывая подробности. О суициде также пишyт пермская "Комсомольская правда" и Znak.com.

Сарапульцев был найден мертвым в своей квартире, рассказали пермскому корреспонденту "Коммерсанта" источники в различных структурах и органах власти. О причинах его смерти ничего не сообщается, отмечает издание.

По факту гибели Сарапульцева в центральном аппарате СКР проводится процессуальная проверка, заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

Накануне Петренко сообщала, что Пермь посетил глава ведомства Александр Бастрыкин. По ее словам, следователи на совещании докладывали Бастрыкину о ходе расследования массового убийства в Пермском национальном исследовательском университете.

Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу на территории университета. Погибли шесть человек, сам он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Сарапульцев покончил с собой из-за проблем в семье. Такова предварительная, но основная версия происшедшего", - рассказал источник Интерфакса. Самоубийство не связано с его службой, заявил собеседник ТАСС.

Сарапульцев возглавил пермское управление СКР в июле 2018 года, а до этого девять лет занимал пост первого заместителя начальника управления.

Как рассказали собеседники "Коммерсанта", в Пермь прибудут с проверкой сотрудники центрального аппарата СКР. В пресс-службе управления информацию о его смерти пока не комментируют.