СМИ: Канцлеру Германии Шольцу грозит отставка из-за отказа Украине в тяжелом вооружении

Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом пишет немецкое издание Spiegel. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, но оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

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Как отмечает издание, именно нерешительность Шольца в военной помощи Украине может привести его к отставке.

На следующей неделе лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены внести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает канцлер, передает новостное агентство УНИАН.

По данным Spiegel, резолюция от ХДС/ХСС способна набрать большинство голосов, поскольку в самой коалиции идея поставок тяжелого вооружения Киеву имеет широкую поддержку.

"В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге", - пишет издание.

Также отмечается, что споры о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, особенно ввиду нового наступления России, в связи с которым потребности Украины в вооружении являются еще более насущными.

Как заявил Торстен Фрай из ХДС в этом вопросе намек Шольца на то, что украинцы ничего не смогут сделать с оружием, которое просят, "самонадеян". "Считает ли офис канцлера, что Украина хочет от нас бесполезное оружие?", - задался вопросом Фрай и отметил при этом, что "прежде всего важно, чтобы Германия отказалась от своего нежелания поставлять оружие" Украине.

Как уже сообщалось, в четверг стало известно, что по указке Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, поданный Украиной Германии с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.