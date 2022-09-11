СМИ: Кремль отложил референдумы на оккупированных территориях Украины

По словам источников "Медузы", близких к Кремлю, российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных территорий украинских областей — Запорожской, Харьковской и Херсонской (в каждой из них российские власти ранее сформировали так называемую военно-гражданскую администрацию).

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Собеседники "Медузы" пояснили, что единственная причина этого решения — успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении. Источники подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию. В Херсонской области российские политтехнологи, готовившие референдум, пока остаются.

В начале сентября секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что референдумы будет "правильно и символично" провести 4 ноября — в День народного единства. Представители оккупационных "военно-гражданских администраций" на контролируемых Россией территориях эту идею поддержали.

4 ноября стало первой конкретной датой референдумов, которую открыто называли российские чиновники такого высокого ранга. При этом, по информации "Медузы", в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а потом и на 11 сентября — в этот день в России проходят региональные выборы.

Однако провести их в сентябре также не удалось. В итоге, как утверждают источники "Медузы", под давлением Владимира Путина, которому "не терпится" "присоединить" новые территории, в администрации президента РФ установили "окончательную" дату — 4 ноября.

По словам одного из собеседников "Медузы", на следующей неделе оккупационные "военно-гражданские администрации" украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы "поставлены на стоп", "о ноябре речь уже не идет".

Собеседники "Медузы", близкие к Кремлю, подчеркнули: российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования, — это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы "Медузы" о судьбе референдумов не ответил.