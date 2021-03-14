СМИ: лондонская полиция начала расследование против жены Башара Асада

В Лондоне полиция начала предварительное расследование в отношении Асмы Асад, супруги президента Сирии Башара Асада, — ее подозревают в причастности к военным преступлениям в Сирии. Об этом со ссылкой на Sky News и Sunday Times сообщает портал телеканала "Дождь".

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По данным изданий, расследование начали после того, как международная коллегия адвокатов Guernica 37 направила заявления в контртеррористическое управление полиции Лондона. Юристы считают, что Асма Асад была в числе "влиятельных лиц", которые подстрекали к терроризму и репрессиям мирных жителей во время гражданской войны в Сирии.

Коллегия проводила проверку в течение нескольких месяцев и предоставила полиции доказательства вины Асмы Асад.

В заявлении юристов отмечается, что с марта 2011 года "сотни тысяч сирийских граждан были убиты, подверглись арестам и жестокому отношению", в стране "появились сотни центров принудительного содержания, где содержат и пытают участников антиправительственных протестов".

Ожидается, что Асад вряд ли явится на суд в Великобританию, пишет The Sunday Times. Вероятнее всего, ей грозит лишение британского гражданства. Кроме того, Асад могут объявить в международный розыск по линии Интерпола.

Асма Асад родилась в семье сирийцев в Лондоне и переехала в Сирию после замужества с Башаром Асадом в 2000 году. Она находится под санкциями США и Евросоюза — ей запрещен въезд на территорию стран, а ее американские и европейские активы заморожены. При этом она все еще может въезжать в Великобританию.