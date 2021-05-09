СМИ: На охоте пропал омский министр Мураховский, не выпускавший Навального в Германию

В Омской области России ведутся поиски министра здравоохранения регионального правительства Александра Мураховского. 7 мая он отправился в лес на охоту и вскоре перестал выходить на связь. Об этом пишут "Московский комсомолец в Омске" и "Коммерческие вести".

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Мураховский ранее был главврачом больницы скорой помощи N 1 в Омске, куда 20 августа был доставлен впавший в кому на борту самолета Томск — Москва оппозиционный политик Алексей Навальный. Мураховский был в числе тех, кто отрицал версию об отравлении и был против транспортировки оппозиционера в клинику в Германии. Позднее зарубежные эксперты выяснили, что Навальный действительно был отравлен. Для этого использовалось химоружие семейства "Новичок", в применении которого подозреваются российские спецслужбы.

В управлении МВД по региону сообщили, что в Большеуковском районе 7 мая с охотничьей базы на квадроцикле в лесной массив "уехал житель Омска и пропал без вести". Его знакомые передали в полицию информацию о пропаже человека на следующий день. Имя исчезнувшего омича в МВД не уточнили.

Пропавшего ищут сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. В поисковой операции задействованы вертолеты. Поиски осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексей Навальный летел в самолете из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, и лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционера госпитализировали в местную больницу в состоянии комы. Его соратники и родственники настаивали на немедленной перевозке пострадавшего на лечение за границу, однако власти медлили с этим. Лишь 22 августа они разрешили перевезти Алексея Навального в берлинскую клинику. В дальнейшем специалисты ряда лабораторий Европы обнаружили в его организме следы нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок". Сам Алексей Навальный, которому удалось быстро пойти на поправку, на основании проведенного собственного расследования утверждает, что его отравили сотрудники ФСБ. Уголовное дело по факту отравления так и не было возбуждено.