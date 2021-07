СМИ: На временного президента Мали совершено вооруженное нападение

Двое вооруженных людей, в том числе один с ножом, напали на временного президента Мали Ассими Гоиту в Большой мечети столицы — Бамако. Об этом во вторник, 20 июля, сообщило агентство AFP.

По данным агентства, на Ассими Гоиту в мечети Бамако напали двое мужчин, один из них — с ножом. Официального подтверждения информации от представителей временного лидера пока не поступило.

Mali's Assimi Goita safe after an attempted attack on the transitional leader in capital Bamako https://t.co/4ehQOe1TaX