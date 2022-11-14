СМИ написали о госпитализации Лаврова на Бали. Захарова назвала эти сообщения "фейком"

Агентство Associated Press со ссылкой на индонезийских чиновников сообщило, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вскоре после прибытия на Бали для участия в саммите "Большой двадцатки" был доставлен в больницу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла эту информацию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам двух источников Associated Press, Лавров проходил лечение в связи с болезнью сердца. Утверждается, что он попал в больницу вскоре после прибытия в Индонезию, где завтра начнется саммит G20.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сведения, представленные в публикации Associated Press. "Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", — написала она в своем Telegram-канале.

Позднее Захарова опубликовала видео с участием Лаврова, снятое, как утверждается, в гостинице на Бали. В ролике министр запечатлен во время работы с документами: он прокомментировал сообщения о своей госпитализации, пожелал западным журналистам "быть почестнее" и "писать правду почаще", а также поблагодарил россиян за поддержку внешней политики страны.

Уже после заявлений Захаровой губернатор Бали сообщил агентству Reuters, что Ларов действительно посещал госпиталь для "проверки" своего здоровья, после чего сразу уехал. По словам индонезийского чиновника, российский министр находится "в добром здравии".

Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите G20, который начнется на Бали завтра. Президент РФ Владимир Путин отказался от участия в форуме, как объяснили в Кремле, из-за "необходимости нахождения в России". Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждало, что российское руководство хочет избежать "потенциальной конфронтации" при личной встрече Путина и иностранных лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не будет участвовать в саммите, если на Бали приедет российский лидер. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на прошлой неделе сообщил, что президент, скорее всего, примет участие в работе форума в онлайн-формате.