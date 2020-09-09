СМИ: Навального отравили усовершенствованным "Новичком", он должен был умереть сразу

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен"новой усовершенствованной" версией химического вещества группы "Новичок". Об этом в среду, 9 сентября, сообщил еженедельник Die Zeit со ссылкой на информированные источники. Официального подтверждения этой информации нет.

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По данным издания, этот химагент до нападения не был известен экспертам, однако он является "более зловредным и смертоносным, чем уже известные" вещества, представленные в семействе "Новичок".

Как отмечает газета, следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Издание отмечает, что этот новый вариант "Новичка" действует медленнее, чем известные ранее.

По версии германской стороны, один из агентов Федеральной службы безопасности России, который следил за Навальным, или специально прибывший в Томск агент какой-либо из других российских спецслужб, добавил яд в чай, который Навальный пил в аэропорту, или же нанес его на поверхность чашки.

В Берлине считают, что политик должен был умереть еще на борту летевшего в Москву самолета. Тот факт, что он выжил, по данным германских спецслужб, объясняется "лишь стечением удачных обстоятельств": быстрой реакцией пилота, совершившего вынужденную посадку лайнера, и врачей в Омске, которые вкололи Навальному атропин.