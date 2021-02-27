СМИ назвали колонию, куда отправят Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области. Об этом сообщили источники "Ярновости", ТАСС и "Медиазоны".

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Собеседник "Ярновости" из ФСИН уточнил, что Навального переведут в колонию общего режима ИК-2 в городе Покров. Сейчас, по данным издания, Навальный находится в СИЗО Кольчугино (другой город Владимирской области), оттуда его уже переведут в колонию.

Источник "Медиазоны" отметил, что накануне Навальный уже находился во Владимирской области. Собеседник издания подтвердил, что его должны отвезти в ИК-2.

То же подтверждает информация ТАСС. "По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин", — сказал собеседник агентства.

Представитель покровской колонии и дежурная часть СИЗО-3 Кольчугино заявили "РИА Новости", что не располагает данными о нахождении у них Алексея Навального.