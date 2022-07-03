СМИ: Российские войска берут под контроль город Лисичанск

Российские военные утверждают, что взяли под контроль Лисичанск Луганской области. В ВСУ и Офисе президента Украины говорят, что Россия пока только на окраинах города. Американский институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке пишет об отходе украинских военных из Лисичанскa.

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Украинские силы, вероятно, организованно отступили из Лисичанска, и город перешел под контроль России 2 июля. Представители ВСУ не объявляли о выводе войск, но также не сообщали об оборонительных боях в районе Лисичанска, пишут американские эксперты.

В ближайшие дни российские силы, скорее всего, возьмут под контроль оставшуюся территорию Луганской области, а затем, вероятно, сосредоточатся на атаках по украинским позициям в Северске, перед тем как повернуть к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск в Северск позволит Украине снизить непосредственный риск окружения военных, считают эксперты ISW.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что российские войска не взяли под полный контроль Лисичанск, "но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два".

Глава Чечни Рамзан Кадыров и представители самопровозглашенной Луганской Народной респулбики (ЛНР) заявили, что российские войска окружили Лисичанск и вошли в город.

Российские войска упорно продвигаются и закрепляются в районе Лисичанска Луганской области, хотя и несут значительные потери, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, которое они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - написал он.

Подразделения российской армии продолжают попытки закрепиться в районе Лисичанска в Луганской области и наносят систематические ракетные удары на николаевском направлении, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 3 июля.

"На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти", - говорится в сообщении.

Между тем на харьковском направлении, где российские войска ведут оборону занятых ранее позиций, ВСУ отразили атаку армии РФ. "Вражеский штурм недалеко от Прудянки наши воины успешно отбили. Противник нанес авиаудар недалеко от сел Мосьпаново и Граково", - информирует Генштаб ВСУ.

На славянском направлении, как сообщается, войска РФ также безуспешно пытались вести штурм неподалеку от Мазановки. "Получили отпор и отошли", - говорится в сводке. По данным украинского командования, за минувшие сутки было уничтожено около 20 единиц российской техники и два полевых склада боеприпасов.