СМИ сообщили о готовности Джонсона пойти на уступки ради соглашения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов согласиться на ввод пошлин на некоторые британские товары для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговоры об условиях торговли с Евросоюзом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Источники Daily Mail не уточнили, какая продукция может подпасть под действие тарифов, однако отметили, что в таких случаях чаще всего речь идет о сельскохозяйственных товарах. Издание отмечает, что в таком случае тарифы могут быть достаточно велики: пошлины ЕС на мясо ягненка, например, начинаются с 13% и могут доходить до 40% в зависимости от качества мяса.

Любая уступка Джонсона в отношении пошлин станет для него нарушением обещаний, так как он неоднократно заявлял о своем намерении достичь договоренностей с Евросоюзом на условиях "ноль тарифов, ноль квот", отмечает Daily Mail.

Источники также сообщили, что Лондон готов продлить сроки переговоров на фоне пандемии коронавируса, хотя ранее намеревался выйти из них, если решение не будет достигнуто в июне.

Накануне ответственный за переговоры от Евросоюза Мишель Барнье заявил о том, что обсуждение с Британией затормозилось, и обвинил в этом Лондон. По его словам, Великобритания отказывается от ряда обещаний, зафиксированных в декларации, которая была подписана в прошлом году. В частности, Барнье отметил, что по ее условиям Лондон должен соблюдать общие стандарты с ЕС. Кроме того, не решен вопрос с рыболовством и доступом граждан ЕС в британские воды.

По словам переговорщика от ЕС, обсуждение продолжится в течение лета.

Британия вышла из состава Евросоюза в феврале. До декабря продолжается переходный период, в течение которого стороны решают, по каким правилам они будут жить дальше, в частности, урегулируют вопросы торговли, обмена данными и так далее. По соглашению сторон переходный период может быть продлен. Решение об этом будет принято после саммита Британия — ЕС, он пройдет в июне.