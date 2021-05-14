СМИ сообщили об увольнении работников московского метро за поддержку Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Московский метрополитен начал увольнять сотрудников, которые были зарегистрированы в базе участников митингов в поддержку Алексея Навального, сообщают СМИ.

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По данным "Медиазоны", уволены уже более 30 человек. "Открытые медиа" со ссылкой на заместителя председателя независимого профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Василия Шелякова сообщают о 40 уволенных.

Шеляков сообщил изданию, что сотрудникам предлагают уволиться по соглашению сторон или предупреждают об увольнении за прогул. При этом в неформальной беседе им говорят, что увольнение связано с регистрацией на сайте "Свободу Навальному".

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов в своем телеграм-канале сообщил, что у него есть информация о предписании руководства метрополитена уволить сотни сотрудников, регистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному".

"Пришел сигнал, что по депо разосланы списки тех, кто либо сам фигурировал в базе сторонников брошенного за решетку вопреки решению ЕСПЧ Алексея Навального, либо имеет в этой базе ближайших родственников. Якобы эти люди (общим числом до нескольких сот) должны быть уволены до 14 мая под любым предлогом", — сообщил Михаил Тимонов.

О том, что в свободный доступ в интернете попала база электронных адресов сторонников Навального, стало известно 16 апреля. Некоторым из тех людей, чьи имена оказались в базе, начали приходить письма от злоумышленников с угрозами, что об их политических взглядах узнают их работодатели.

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