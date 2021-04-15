СМИ: США готовы ввести санкции против России за кибератаку SolarWinds и попытки сорвать выборы
Foto: Reuters/Scanpix

Администрация президента США Джо Байден готова ввести новые санкции против России в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США, сообщило вечером в среду, 14 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Штрафные меры могут быть объявлены уже 15 апреля.

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По информации The New York Times, новые санкции должны коснуться и суверенного долга РФ. "Санкции, по всей видимости, будут жестче, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они могут быть нацелены на суверенный долг страны", — пишет издание.

"Не просто санкции"

Газета напоминает, что в феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что "это будут не просто санкции", они будут включать "сочетание видимых и невидимых инструментов".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новые ограничительные меры могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц. Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.

Между тем издание Politico сообщает, что в новый санкционный список не попадут ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2". Несмотря на то, что Байден назвал "Северный поток — 2" "плохой сделкой для Европы", он желает укрепить отношения США с Берлином, который лоббирует в Вашингтоне продолжение строительства газопровода, поясняет Politico.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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президент США Джо Байден США
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