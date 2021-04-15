СМИ: США передумали направлять корабли в Черное море, чтобы не провоцировать Россию

США отказались от планов посылать свои эсминцы в Черное море на этой неделе, поскольку не хочет увеличивать напряженность между Россией и Украиной, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пояснил один из собеседников издания, на фоне обострения ситуации в Донбассе Пентагон передумал совершать заход кораблей в Черное море, чтобы "избежать ненужной эскалации [конфликта]".

При этом, отметил один из источников, отправка американских кораблей в Черное море не была чем-то особенным и не задумывалась как определенный сигнал российским властям, поскольку американский флот проводит восемь-девять подобных перемещений каждый год.

Этот конкретный проход кораблей был отменен по множеству причин, в том числе из-за нежелания "провоцировать Москву", добавил собеседник газеты.

Ранее в четверг турецкие власти заявили, что американская сторона уведомила их об отмене прохода своих военных кораблей в Черное море через Босфор.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что США "устно сказали, что проход кораблей отменен", но "если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это заявил, что говорить о разрядке в регионе преждевременно, поскольку у российских границ остается много военных из США и других стран НАТО.

Агентство Рейтер со ссылкой на американские дипломатические источники писало, что турецкая сторона могла неправильно понять США, поскольку отправка кораблей на самом деле не планировалась.

Источники агентства объясняют, что Вашингтон часто просит Турцию разрешить проход кораблей ВМС США через Босфор, но подобные запросы не означают, что эти миссии действительно будут выполнены — они просто гарантируют, что в случае необходимости путь будет открыт.

9 апреля газета Sabah со ссылкой на источник в МИД Турции писала, что Вашингтон уведомил Анкару о планируемом прохождении двух военных кораблей через пролив Босфор.

РИА Новости со ссылкой на источник уточняло, что американские эсминцы "Дональд Кук" и "Рузвельт" якобы должны были войти в Черное море 14-15 апреля и пробыть там до 4-5 мая.

В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли. Представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что отправка кораблей ВМС США в Черное море — регулярная операция, которая координируется с Анкарой в рамках конвенции Монтре.

С начала апреля США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной. В среду глава украинского министерства обороны Андрей Таран, выступая в Европарламенте, заявил, что вдоль украинских границ сконцентрировано 110 тысяч российских военных.

13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Белый дом сообщал, что Джо Байден и Владимир Путин обсудили вопросы стратегической стабильности и региональные темы. В частности, Байден выразил обеспокоенность переброской российских войск к границе с Украиной и призвал Москву снизить напряженность в отношениях с Киевом.

Байден предложил провести встречу с Путиным в третьей стране в ближайшие месяцы. В Белом доме предупреждали, что планы проведения саммита не означают от намерений ввести санкции. Новые санкции США против России были объявлены в четверг.

По оценке Белого дома, Россия сконцентрировала на границе с Украиной самое большое с 2014 года число военных. Кремль же заявляет, что перемещает войска по российской территории по своему усмотрению, а опасности для других стран мира они не представляют.

Кроме того, в Кремле заявляли, что Россия принимает меры для обеспечения своей безопасности, поскольку рядом находится "страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война".

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что переброска войск к западным границам страны связана с проверкой боеготовности армии в ответ на "угрожающую России военную деятельность" со стороны НАТО. В среду Россия также начала военные учения в Черном море.

В четверг стало известно, что российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым (аннексирован Россией в 2014 году). Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа. Части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются в республиках Северного Кавказа, штаб армии расположен во Владикавказе.