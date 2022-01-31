СМИ: США подготовили санкции против людей из окружения Путина и членов их семей

США подготовили список лиц, которые попадут под санкции в случае вторжения России в Украину. В него попали люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина, а также члены их семей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США, передает "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По их данным, список включает российских чиновников, высших должностных лиц и членов советов директоров госкомпаний России. Люди, которым грозят санкции, могут относиться к любому сектору российской экономики, отметили источники. Ограничения распространятся на их супругов и детей.

Высокопоставленный собеседник из администрации Байдена отметил, что эти санкции отрежут попавших под них людей от "международной финансовой системы" и гарантируют, что они и члены их семей "больше не смогут хранить свои деньги на Западе и поступать в элитные западные университеты".

"Дружки Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи в качестве доверенных лиц, чтобы избежать санкций", — отметили источники.

По словам источников, в составлении санционного списка участвовали союзники США. Некоторые лица, вошедшие в список, уже значились в засекреченном перечне высокопоставленных политиков и российских олигархов, подготовленном Минфином США для Конгресса в 2018 году в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Кто именно может войти в санкционный список, не уточняется.

Как отмечет издание, подготовленные санкции против российской элиты не препятствуют Вашингтону ввести персональные ограничения в отношении Путина. По словам источников, власти США продолжают рассматривать все варианты мер, которые могут быть введены против России в случае вторжения в Украину.

Ранее американские парламентарии внесли несколько законопроектов о санкциях на случай агрессии России. В частности, они затрагивают Владимира Путина, членов российского правительства, фигурантов "списка Навального" и несколько российских банков. Президент США Джо Байден также пригрозил, что Вашингтон может ввести персональные санкции против Путина в случае вторжения в Украину.

В Кремле сравнили санкции США против Путина с разрывом дипломатических отношений.