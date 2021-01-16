СМИ: Трамп покинет Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена

Покидающий должность президента США Дональд Трамп хочет уехать из Вашингтона утром 20 января до инаугурации Джо Байдена, чтобы не покидать столицу экс-президентом и не обращаться к новому лидеру страны с просьбой одолжить ему президентский самолет, пишут американские СМИ со ссылкой на источники.

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Байден примет присягу в среду 20 января в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу).

Меры безопасности, которыми будет сопровождаться церемония, в этом году будут еще жестче, чем раньше. Она по традиции пройдет в Капитолии, который 6 января разгромила агрессивная толпа сторонников Трампа. После этого Вашингтон и само здание Конгресса наводнили тысячи солдат Национальной гвардии, большая территория вокруг Капитолия закрыта для публики и огорожена.

Трамп ранее объявил, что не будет присутствовать на инаугурации, и это будет первый подобный случай с 1869 года. Тогда на инаугурации президента Улисса Гранта отсутствовал его предшественник Эндрю Джонсон (у которого с Трампом вообще довольно много общего, например, он стал первым президентом, подвергнутым импичменту).

Как пишут издания, некоторые члены президентской команды советовали Трампу все же посетить инаугурацию. Он якобы отказался, потому что не хотел уезжать из города экс-президентом.

Таким образом Трамп увезет с собой устройство для активации ядерных сил. Как выяснил Си-эн-эн, Байдену выдадут новое устройство, а коды Трампа немедленно аннулируют.

По информации источников изданий, Трамп хочет улететь с южной лужайки Белого дома на вертолете и надеется, что его проводят с почетным караулом.

Источники Рейтер и Блумберг рассказали, что Трамп полетит в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

В среду Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (это всего лишь четвертый импичмент президента в истории страны). В Сенате рассмотрят обвинения уже после инаугурации Джо Байдена. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. После первого импичмента в начале 2020 года Сенат Трампа оправдал (тем же закончились оба предыдущих импичмента — Эндрю Джонсона и Билла Клинтона).

6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий, где проходила процедура сертификации голосов выборщиков в пользу Джо Байдена. Процедура была прервана на несколько часов, по меньшей четыре нападавших и один полицейский погибли.