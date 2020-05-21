СМИ: У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в Москву на самолете

Телеграмм-канал BAZA сообщает, что у главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Накануне руководителя Чеченской республики доставили в Москву, в одну из лучших клиник. В столицу он добирался на самолете.

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На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться еще несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение легких. Правда, диагноз Covid-19 пока не подтвержден.