СМИ: У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в Москву на самолете
Foto: Sputnik/Scanpix

Телеграмм-канал BAZA сообщает, что у главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Накануне руководителя Чеченской республики доставили в Москву, в одну из лучших клиник. В столицу он добирался на самолете.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Mēness aptieka.
meness-aptieka-logo

На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться еще несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение легких. Правда, диагноз Covid-19 пока не подтвержден.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

16

Source

Tags

коронавирус Рамзан Кадыров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form