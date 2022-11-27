СМИ: у Запада кончаются резервы для поставок оружия Украине

США и другие страны НАТО с трудом находят резервы для новых поставок оружия Украине, пишет американская газета New York Times.

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Новая война в Европе с таким активным применением танков и артиллерии политикам в странах Запада казалась немыслима, и НАТО в последние десятилетия существенно сократила свои арсеналы.

Даже у Соединенных Штатов есть лишь ограниченные запасы нужного украинцам оружия, при этом Вашингтон не хочет перенаправлять ключевые виды вооружений из потенциально тревожных регионов, таких как Тайвань и Корейский полуостров, где США противостоят Китаю и Северной Корее.

Сейчас, спустя девять месяцев после начала войны, из-за своей фундаментальной неподготовленности к подобным конфликтам Запад отчаянно пытается найти возможности снабдить Украину тем, что ей нужно и пополнить запасы НАТО.

В Украине стороны расходуют оружие и боеприпасы невиданными со времен Второй мировой войны темпами, отмечает New York Times.

По словам представителей НАТО, интенсивность использования артиллерии ошеломляет. В Афганистане силы НАТО могли использовать по 300 артиллерийских снарядов в день и не особо беспокоиться о противовоздушной обороне.

Но Украина может производить тысячи выстрелов в день и по-прежнему отчаянно нуждается в противовоздушной обороне от российских ракет и беспилотников иранского производства.

"День в Украине - это месяц или больше в Афганистане", - цитирует NYT Камиллу Гранд, эксперта по обороне в Европейском совете по международным отношениям, которая до недавнего времени была помощником генерального секретаря НАТО по инвестициям в оборону.

Прошлым летом в Донбассе украинцы ежедневно производили от 6 тыс. до 7 тыс. артиллерийских выстрелов, сообщил высокопоставленный представитель НАТО. Российские войска - от 40 тыс. до 50 тыс. артиллерийских выстрелов в день.

Для сравнения, в США ежемесячно производится всего 15 тыс. снарядов.

Поэтому Запад изо всех сил пытается найти все более дефицитное оборудование и боеприпасы советской эпохи, которые Украина может использовать сейчас, включая ракеты ПВО С-300, танки Т-72 и особенно артиллерийские снаряды советского калибра.

Закупки боеприпасов для Украины пытаются организовать в таких странах, как Южная Корея.

Ведутся даже дискуссии об инвестициях НАТО в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство 152-мм и 122-мм снарядов советского калибра для украинской артиллерии, в значительной степени еще советского образца.

Но эти усилия сталкиваются с проблемами как юридического, так и практического свойства, отмечает газета.

Некоторые европейские страны, такие как Швейцария и Италия, имеют законодательные ограничения на поставки оружия воюющим странам.

Кроме того, мало какие виды вооружения НАТО сертифицированы для использования боеприпасов, выпускающихся в других странах.

У русских тоже есть свои проблемы с пополнением запасов, пишет NYT. Сейчас они используют меньше артиллерийских снарядов, но их у них много, даже если некоторые боеприпасы старые и менее надежные. Столкнувшись с этой проблемой,

Москва также пытается нарастить военное производство, пишет в своей аналитической статье американская New York Times.

Официальные лица в Вашингтоне, пишет газета, настаивают на том, что у американских вооруженных сил все еще достаточно техники, чтобы продолжать снабжать Украину и защищать интересы США в других местах.

"Мы стремимся предоставить Украине то, что ей нужно на поле боя", - заявила в этом месяце Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, после объявления о поставках ракет "Стингер" для Украины.

Вашингтон также рассматривает более старые и более дешевые альтернативы, такие как поставки Украине имеющихся в больших количествах противотанковых ракет TOW вместо современных Javelin, а также зенитных ракет Hawk вместо более новых версий.

При этом официальные лица все чаще подталкивают Украину к тому, чтобы она была более эффективной и не запускала, например, ракету стоимостью 150 тыс. долларов по беспилотнику, который стоит 20 тыс. долларов, пишет NYT.