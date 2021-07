СМИ узнали детали о новых санкциях США в отношении Беларуси

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность введения очередной серии экономических санкций в отношении Беларуси и ее правителя Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров с экс-кандидатом в президенты Беларуси, одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской в Вашингтоне.

