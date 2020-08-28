СМИ узнали о консультациях "Шарите" с лабораторией из дела Скрипалей

Специалисты берлинской клиники "Шарите", где с 22 августа находится без сознания Алексей Навальный, обратились за помощью в британскую правительственную лабораторию Porton Down, которая выявила яд "Новичок" в организме Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в марте 2018 года в Солсбери. Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные данные и информацию международной команды журналистов-расследователей Bellingcat.

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Кроме того, немецкие врачи обратились за консультациями в мюнхенскую лабораторию фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии — бундесвера. Это засекреченное учреждение, в котором работают "лучшие в Германии знатоки ядов и боевых отравляющих веществ", отмечает издание.

Spiegel также подтвердил свои данные о том, что врачи "Шарите" связывались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.

Накануне официальный представитель клиники "Шарите" назвала спекуляциями предположение о возможной связи дела Навального с отравлением в Болгарии. "Мы проинформируем общественность, когда появятся новые сведения, и просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции", — сказала тогда Мануэла Цингл.

Навальному стало плохо в самолете, следовавшем 20 августа из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где политика лечили до переправки в Германию 22 августа. Клиника "Шарите" с тех пор дважды сообщала о состоянии его здоровья. Навальный до сих пор находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, а о последствиях для здоровья сейчас сказать ничего нельзя.

В первом сообщении, которое было опубликовано 24 августа, врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество медики при этом не определили. Класс ингибиторов холинэстеразы включает в себя широкий спектр веществ: природные яды, средства для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и быту, боевые отравляющие вещества, в том числе "Новичок", которым, как сообщали власти Великобритании, были отравлены Скрипали.