СМИ узнали о планах ЕС принять санкции против Минска без участия Кипра

Если лидеры Евросоюза не смогут убедить Кипр утвердить санкции против Белоруссии, то в блоке могут принять ограничения квалифицированным большинством, сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может воспользоваться тем обстоятельством, что готовящиеся санкции против Белоруссии не требуют создания нового механизма, а могут быть реализованы как поправка к действующему механизму от 2012 года.

Тогда ЕС принял санкции против Минска за подавление протестов и нарушение прав человека. Часть из них впоследствии была снята, часть продолжает действовать. Чтобы расширить список лиц в черном списке, достаточно внести в документ о санкциях поправки. В его тексте не говорится, что для корректировки необходима поддержка всех без исключения членов ЕС.

То, что в теории санкции против Белоруссии можно расширить без согласия Кипра, РБК подтвердил источник в структурах ЕС. К разным санкционным режимам применяются разные правила, но, как правило, для утверждения нового режима или его продления требуется согласие всех без исключения членов ЕС, пояснил он. При этом некоторые санкционные режимы предусматривают внесение в них изменений квалифицированным большинством — например, при внесении туда дополнительных лиц, добавил собеседник РБК. "Принимая в расчет то, что санкции против Белоруссии, о которых идет речь — это расширение уже существующих ограничений, то при определенных условиях здесь возможно внесение дополнительных лиц в "черный список", — указал он, добавив, что такая опция была заложены в параметры режима против Белоруссии с самого начала. При этом в ситуации с другими режимам — например, в случае санкций ЕС против Ливии, одобрение всех без исключения членов ЕС необходимо при принятии любых решений, пояснил источник.

Утверждению санкций против Белоруссии препятствует Кипр, утверждает Боррель. По данным СМИ, руководство республики не хочет поддержать новые ограничения, пока в ЕС не предпримут более активного давления на Турцию. Никосия считает, что турецкие специалисты проводят незаконную геологоразведку на принадлежащей острову Кипр акватории.

"У людей заканчивается терпение, им не нравятся такие попытки брать заложников", — прокомментировал The Guardian источник в ЕС демарш Кипра. "Верховный представитель намерен идти путем принятия санкций квалифицированным большинством", — цитирует корреспондент газеты Дженнифер Ранкин собеседника в структурах союза. Другой источник газеты отметил, что пока в Брюсселе рассчитывают заручиться поддержкой всех 27 стран ЕС, чтобы принять санкции.