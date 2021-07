СМИ узнали о слежке за журналистами властями 11 стран

Власти ряда стран использовали шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group для взлома телефонов журналистов и активистов по всему миру, сообщила некоммерческая журналистская организация Forbidden Stories и присоединившиеся к расследованию иностранные СМИ, в том числе The Washington Post, The Guardian, Haaretz и Les Echos, пишет портал РБК.

Согласно расследованию, слежка с использованием мобильных телефонов велась, в частности, за политиками, журналистами и адвокатами и носила, по мнению участников расследования, "массированный характер". Для слежки использовалась внедряемая дистанционно шпионская программа Pegasus, право пользования которой предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам.

Организация Forbidden Stories получила и изучила один из списков прослушивавшихся телефонов — в нем содержатся 50 тыс. номеров, введенных десятком клиентов израильской компании в систему Pegasus. В ходе расследования журналисты идентифицировали владельцев 1 тыс. номеров, живущих в более чем 50 странах. В частности, в списке были найдены номера более чем 1 тыс. французских граждан. Прослушивание французов велось из Мексики, Индии, Марокко и Венгрии, следует из расследования.

Также среди стран, чьи правительства авторизовали применение Pegasus против прессы, называются Азербайджан, Казахстан, Индия, Израиль, Бахрейн, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В Венгрии были взломаны телефоны двух журналистов расследовательского издания Direkt36, указывает The Guardian. В списках потенциальных целей также были упомянуты телефоны других журналистов, а также юристов и неназванного оппозиционного политика. В Азербайджане в числе возможных объектов слежки называются 48 журналистов, многие из которых критиковали коррупцию и репрессии в стране.

Целями взлома были журналисты как местных изданий, так и международных и крупных национальных изданий — CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, а также французская Le Monde и катарский канал "Аль-Джазира".

NSO Group, которая лицензирует программу Pegasus для борьбы с преступностью, заявила, что работает с соблюдением этических норм, и назвала расследование безосновательным. Там указали, что "продолжат расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании программы и предпримут соответствующие действия".

В Офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщили, что спецслужбы Венгрии регулярно контролируются правительственными и неправительственными институтами. "Нам не известно о каких-либо предполагаемых сборах данных, о которых говорится в запросе", — передает The Guardian слова представителя венгерского правительства.

Некоммерческая журналистская организация НПО Forbidden Stories была создана в ноябре 2017 года французским журналистом, кинодокументалистом и сценаристом Лораном Ришаром. Организация занимается вопросами защиты свободы слова, помогает преследуемым журналистам, а также продолжает расследования, которые вели оказавшиеся в заключении или убитые журналисты.