СМИ: в Болгарии в аварии с туристическим автобусом погибли 45 человек

По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП с автобусом, которое произошло в Болгарии. Об этом сообщает агентство БГНЕС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Авария произошла на 31-м километре автомагистрали "Струма", в результате ДТП автобус, имевший македонскую регистрацию, загорелся. По данным агентства, всего в нем находилось 52 человека. Среди погибших — 12 несовершеннолетних. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования в связи с инцидентом.

Дорожный эксперт Диана Русинова рассказала, что данный участок трассы имел много проблем. В частности, все лето там ремонтировали ямы.