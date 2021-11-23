СМИ: в Болгарии в аварии с туристическим автобусом погибли 45 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП с автобусом, которое произошло в Болгарии. Об этом сообщает агентство БГНЕС.

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Авария произошла на 31-м километре автомагистрали "Струма", в результате ДТП автобус, имевший македонскую регистрацию, загорелся. По данным агентства, всего в нем находилось 52 человека. Среди погибших — 12 несовершеннолетних. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования в связи с инцидентом.

Дорожный эксперт Диана Русинова рассказала, что данный участок трассы имел много проблем. В частности, все лето там ремонтировали ямы.

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Lenta.ru

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