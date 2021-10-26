СМИ: в московской квартире нашли убитыми банкира, его жену и ребенка
Foto: Sputnik/Scanpix

В квартире на западе Москвы нашли тела мужчины, женщины и ребенка. Ими оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося Смоленского банка Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын, сообщают СМИ. У Яхонтова были долги в размере более 8 млрд рублей.

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"Убитый — бывший заместитель управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаил Яхонтов, его супруга и их восьмилетний ребенок", — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Об этом же сообщает источник "Интерфакса".

Яхонтова ранее судили за растрату и преднамеренное банкротство.

Мотивы убийства устанавливаются, "рассматривается несколько версий, в их числе финансовая", рассказал собеседник ТАСС.

"Убитый, предположительно, был банкиром", — сказал источник РИА "Новости". По предварительной информации, у взрослых — ножевые ранения, у ребенка — повреждение шеи.

Представитель московского управления СКР Юлия Иванова подтвердила только то, что днем во вторник в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице были обнаружены тела женщины, мужчины и ребенка с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что погибшему мужчине 57 лет, женщине — 39, ребенку — восемь.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении бывших заместителей управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также владельца банка Павла Шитова завели в марте 2016 года.

По версии следствия, узнав о том, что Центробанк собирается отозвать лицензию у Смоленского банка, его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои, писал "Коммерсант". Лицензия была отозвана еще в декабре 2013 года, в феврале 2014 года банк был признан банкротом.

Следствие утверждало, что обвиняемые через московский филиал приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний не обеспеченные ценные бумаги, выдавали кредиты фирмам-однодневкам и отчуждали в их пользу недвижимое имущество. После банкротства у банка осталась задолженность перед кредиторами в размере более 19 млрд рублей.

Яхонтов был арестован. Его обвинили в том, что вместе с подельниками незадолго до краха банка он вывел оттуда на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей. Шитов находится в розыске.

В марте 2019 года Яхонтову, Щербакову и еще трем фигурантам был вынесен приговор, суд признал их виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве банка. Яхонтов получил шесть лет колонии общего режима. К этому времени они уже отсидели часть срока в СИЗО. Когда Яхонтов вышел на свободу, СМИ не сообщали.

По данным аналитической системы СПАРК, в июне этого года в отношении Яхонтова приставами возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд рублей по решению суда от 2019 года.

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