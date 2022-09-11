СМИ: ВСУ за пять дней освободила больше территорий, чем войска России взяли с апреля

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось деоккупировать более 3000 квадратных километров территории страны за последние пять дней, что превышает площадь территории, захваченной российскими войсками во всех операциях с апреля, сообщает Институт изучения войны США (ISW).

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Аналитики отмечают, что украинской армии удалось "раздавить" российские силы и "уничтожить северный фланг Донбасской группировки российской армии в контрударе в районе Харькова".

"Украинские силы местами прорвали российские позиции на глубину до 70 километров. Российские войска не ведут управляемого отхода и спешно уходят с юго-востока Харьковской области, чтобы избежать окружения в районе Изюма", — говорится в сообщении ISW.

В институте изучения войны США напоминают, что "ранее российские оккупанты ослабляли северный фланг Донбасса, перебрасывая части из этого района на юг Украины, что осложняло усилия по замедлению контрнаступления ВСУ или хотя бы развертыванию сил прикрытия для отхода".

В ISW говорят, что освобождение Изюма станет "самым значимым военным достижением Украины после победы в битве за Киев в марте", сообщает агенство LETA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, ISW отмечает, что непризнание Минобороны РФ неудач российской армии в Харьковской области подрывает российское информационное пространство, так как "объявление о выводе войск из Харьковской области и провал оккупационной власти для организации эвакуации отталкивают российских блогеров и националистические сообщества, которые поддерживают планы Кремля по захвату всей Украины".

ISW отмечает, что россияне и блогеры критикуют чрезмерную рекламу возможностей служить контрактниками и добровольческими отрядами в регионах России. Например, жители Хабаровского края подали петицию с просьбой отправить губернатора края Михаила Дегтярева на украинский фронт.

Американские аналитики также сообщают, что" на временно оккупированных территориях Луганской области российские оккупанты продолжают принудительно мобилизовывать мужчин, в том числе инвалидов и пенсионеров". Кроме того, российская армия пытается набирать на контрактную службу мужчин из Средней Азии.

Между тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала сентября более 3000 квадратных километров территории возвращено под контроль Украины, сообщает Русская служба Би-би-си.

"На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км", - написал главком в своем телеграм-канале.

Он опубликовал фотографии, на которых изображены освобожденные от российских войск села Харьковской области: Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. "Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск", - написал Залужный.

Вечером 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на субботу ВСУ освободили около 2000 квадратных километров украинской территории.