СМИ: Женщина в Сингапуре родила ребенка с антителами к коронавирусу
Foto: Pixabay

Женщина из Сингапура родила мальчика, у которого врачи нашли антитела к коронавирусу, вызывающему Covid-19. Об этом пишет местная газета The Straits Times.

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31-летняя Селин Нг-Чан была одной из немногих сингапурских женщин, заразившихся коронавирусом во время беременности. Диагноз Covid-19 ей поставили на десятой неделе. 7 ноября у Нг-Чан родился сын Олдрин, у которого нашли антитела к вирусу, передает РБК.

По словам матери, педиатр сказал ей, что ее собственные антитела к вирусу SARS-CoV-2 исчезли. Медики предполагают, что она передала их новорожденному. Врачи считают, что Олдрин теперь имеет иммунитет к коронавирусной инфекции.

По данным The Straits Times, сын Нг-Чан — первый официально зарегистрированный ребенок, который родился с антителами после болезни беременной матери. Однако издание упоминает и другую женщину, некую Наташу Линг, которая заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности. В конце апреля она родила ребенка, который мог быть первым в Сингапуре новорожденным с антителами.

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