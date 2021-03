Собака Байдена снова укусила сотрудника Белого дома

Овчарка президента США снова укусила сотрудника Белого дома. Это уже второй подобный инцидент с трехлетним псом Мейджором, которого Джо Байден взял из приюта. По словам президента, псу нелегко дается адаптация в Белом доме.

Собаки Байдена Мейджор и Чемп, обе немецкие овчарки, недавно вернулись из семейного дома президента в штате Делавэр. Туда их отправили на отдых и дрессировку после того, как в начале марта Мейджор укусил сотрудника спецслужб.

На этот раз Мейджор укусил садовника Службы национальных парков США, который работал на Южной лужайке Белого Дома.

По словам жены президента Джилл Байден, прежде чем пострадавший вернулся к работе, его на всякий случай осмотрел медработник.

"Мейджор все еще адаптируется к окружающей его обстановке. Он прихватил кого-то зубами во время прогулки", — сказал представитель первой леди.

У Байденов две немецких овчарки, 13-летний Чемп и более молодой Мейджор, которого чета взяла из приюта в Делавэре в 2018 году, когда ему было чуть меньше года.

Мейджор стал первым таким приемышем в Белом доме. Сам Байден называл его добродушным псом.

Но в начале марта собак решили на время вернуть в семейный дом Байденов в Делавэре после того, как Мейджор укусил сотрудника служб безопасности, работавшего в Белом доме.

Анонимный источник в Белом доме тогда сообщил CNN, что инциденту предшествовало агрессивное поведение пса: он прыгал, лаял и бросался на сотрудников офиса.

Президент Байден на телешоу канала ABC "Доброе утро, Америка" сказал, что Мейджор все еще акклиматизируется к новым людям вокруг него. "Ты поворачиваешь за угол, а там еще двое людей, которых ты вообще не знаешь, и они двигаются. Тогда он двигается, чтобы защитить".

"85% людей в Белом доме любят его. Он только облизывает их и виляет хвостом. Но.. я осознаю, что некоторые, по понятным причинам, боятся собак в принципе", — добавил президент.

В феврале, выступая на телевизионном шоу, первая леди рассказала ведущей Келли Кларксон, что пытается помочь собакам адаптироваться.

"Им теперь нужно ездить на лифте, они к этому не привыкли. Гулять они выходят на Южной лужайке, где на них смотрит множество людей. Вот с чем я в последнее время ношусь — чтобы все смогли спокойно привыкнуть к новой жизни", — сказала Джилл Байден.

Спокойный Чемп и темпераментный Мейджор появились в рождественском интернет-послании Байденов.

A very special Christmas message from Champ and Major. pic.twitter.com/pEKtxMjiUx