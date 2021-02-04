Соболь обвинили в подстрекательстве к нарушению санэпидправил
Foto: Twitter @SobolLubov

Следственный комитет предъявил обвинение юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

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"Любови предъявлено обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в четверг.

Как сообщалось накануне, следствие предъявило аналогичное обвинение брату Алексея Навального Олегу, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

По делу о нарушении санэпидправил к настоящему времени задержаны и помещены под домашний арест Любовь Соболь, Олег Навальный, Мария Алехина, Олег Степанов, глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, а также пресс-секретарь Навального - Кира Ярмыш, муниципальные депутаты: по району Северное Измайлово - Дмитрий Барановский, по Басманному району - Люся Штейн. В отношении сотрудника ФБК Николая Ляскина был избран запрет определенных действий.

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат СКР, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

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Интерфакс

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Интерфакс

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