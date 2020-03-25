Собянин заявил о необходимости закрытия всех ресторанов и кафе в выходную неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в связи с тем, что ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей; эти ограничения, в частности, коснутся точек общепита.

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"Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома", - подчеркнул Собянин в прямом эфире телеканала "ТВЦ".

По его словам, все увеселительные точки в Москве будут закрыты в выходную неделю, торговые предприятия, которые не продают товары первой необходимости, следует закрыть, ограничительные меры коснутся также крупных торговых центров.

"Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем, и, думаю, завтра о таких мерах расскажем", - сказал Собянин.