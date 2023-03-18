Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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The Insider: За убийство предлагал мне 20 тысяч долларов



В декабре прошлого года российский пропагандист Владимир Соловьев рассказал, что в свое время участвовал в бандитских разборках и даже "ходил на стрелки". По словам экс-сотрудника ФСБ Сергея Асташина, это вполне может быть правдой — ныне главная звезда федерального телевидения в РФ, утверждает Асташин, в 90-е пытался заказать ему убийство вора в законе Отари Квантришвили. В интервью The Insider бывший ФСБ-шник рассказал о деталях общения с Соловьевым и том, почему его карьера могла пойти в гору именно после той истории.



В октябре 2021 года уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ стала благотворительница из Пензы Мария Львова-Белова. Последний год она занята тем, что руководит вывозом из Украины детей и организует их "интеграцию", которая подразумевает "патриотическое" воспитание и прививание любви к России. За это Львову-Белову включили в санкционные списки Евросоюза и США, а в минувшую пятницу Международный суд в Гааге выписал ордер на арест чиновницы. Анна Рыжкова и Регина Гималова рассказывают, как многодетная мать и руководитель действительно важных благотворительных проектов превратилась в одно из лиц российского вторжения в Украину и ключевого куратора его "гуманитарной" составляющей.



На прошедшей неделе исполнился год с российского удара по театру в Мариуполе, где от бомбежек укрывались сотни горожан. Число погибших до сих пор не удалось точно установить: украинские власти говорят о примерно 300 жертвах, некоторые оценки доходят до 600 человек. Катя Александер поговорила с Сергеем Забогонским, который прослужил в этом театре 19 лет и находился в здании в момент обстрела. Мариупольский актер рассказал о том, как вместе с семьей пережил осаду города, как был устроен быт в том бомбоубежище и почему последний год мужчина живет с не покидающим его чувством вины.



В конце 2010-х годов петербургский ветеринар Дмитрий Каравайчик и его жена, учительница физики Диана Грибовская были приговорены к длительным тюремным срокам за производство и сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Их жизнь изменило вторжение в Украину — "русский Уолтер Уайт" заключил контракт с ЧВК "Вагнер", отправился на фронт и в январе уже оказался на свободе. Вскоре, утверждают родственники, президент РФ Владимир Путин помиловал и его жену. Понять, как такое вообще могло произойти, как минимум сложно — но журналисты "Холода" собрали все, что известно о судьбе пары наркодилеров, освободившихся из тюрьмы благодаря "Вагнеру" (его существование, напомним, прямо нарушает российский уголовный кодекс).



Полгода назад издание The New York Times опубликовало телефонные разговоры российских военных с их родственниками в первый месяц после начала вторжения. Записи, как утверждается, были переданы украинскими спецслужбами, их подлинность журналисты подтвердили по открытым данным — а еще случайно оставили в метаданных публикации телефонные номера. "Медиазона" воспользовалась этим, нашла больше половины героев того материала и поговорила с ними спустя год после начала полномасштабной войны. В феврале-марте 2022-го российские военные жаловались на Путина и командиров, говорили, что не хотят сражаться с украинцами, и при этом признавались в убийствах гражданских и мародерстве — в марте 2023-го только один из них осудил вторжение в соседнюю страну.

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После 24 февраля прошлого года миллионы украинцев покинули свои дома (и то, что от них осталось). Спасаясь от войны и не понимая, как долго она продлится, многие из них временно перебрались в Европу. Спустя год в лагере для беженцев в Нидерландах на одной кухне вместе готовят Ирина из Кривого Рога, Ольга из-под Киева, Галина из Харькова, Татьяна из Днепропетровской области и Людмила из Одессы. Юлия Козырева отправилась в городок Зандворт недалеко от Амстердама, чтобы записать монологи этих женщин о войне, жизни, ожидании победы и том, как они планируют жить после нее.