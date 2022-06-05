Соседи Сербии не пропустят самолет Лаврова в Белград

Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустят самолет МИД России Сергея Лаврова через свое воздушное пространство.
Об этом сообщила сербская газета "Вечерне новости", опубликовав фото соответствующего документа черногорских властей.
Из-за закрытия балканскими странами неба, намеченный на 6-7 июня визит главы МИД РФ Лаврова в Белград оказался под большим вопросом, и президент Сербии Александр Вучич вынужден лично заниматься его логистикой, сообщила премьер страны Ана Брнабич.
Она также заявила, что из-за сложившейся ситуации в мировой политике "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать", передает РИА "Новости".