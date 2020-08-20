Состояние Навального стабилизировалось, к нему пустили жену

Состояние блогера Алексея Навального, попавшего в реанимацию в Омске с подозрением на токсическое отравление, удалось стабилизировать, сообщают российские СМИ. К нему даже пустили супругу, говорится в сообщении Минздрава Омской области "ВКонтакте".

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Заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что состояние блогера Алексея Навального удалось стабилизировать. Он отметил, что это хороший прогностический признак.

"Учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, для нас это некоторый осторожный, аккуратненький хороший прогностический признак", — приводит слова врача РИА "Новости".

Калиниченко подчеркнул, что с самого начала медпомощь была оказана правильно, пациента осмотрели все специалисты, в том числе хирурги, нейрохирурги, неврологи и токсикологи, ему сделали УЗИ, несколько электрокардиограмм, а также провели анализ мочи и крови.

Главный врач омской больницы Александр Мураховский, в свою очередь, заявил, что жена Алексея Навального смогла посетить супруга в больнице. Об этом говорится в сообщении Минздрава Омской области "ВКонтакте".

Мухановский отметил, жену Навального пустили к нему в отделение с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

"По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена", — сказал Мураховский.

Также в омском минздраве уточнили, что Навальный находится в состоянии естественной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У больницы и внутри здания дежурят полицейские. Состояние Навального врачи оценивали как стабильно тяжелое.

Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш предположила, что Навального могли отравить, подсыпав ему что-то в чай. Она сообщала, что жену Навального Юлию не пускали к нему, поскольку "пациент не давал согласие на посещение". Также, по словам Ярмыш, в больнице заявляли, что "паспорт — недостаточное основание для посещения", поскольку "без свидетельства о браке не следует, что она жена".

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. Ожидается, что точный диагноз поставят сегодня.