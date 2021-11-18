"Состояние Саакашвили критическое". Врачи требуют перевести экс-президента в больницу; власти угрозы не видят

Независимая группа врачей, которая действует под эгидой уполномоченного по правам человека в Грузии, заявила, что продолжающий голодовку бывший президент страны Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии и его необходимо срочно перевести из тюремной больницы в гражданскую клинику. Однако в тот же день представители грузинской пенитенциарной системы рассказали журналистам, что непосредственной угрозы жизни Саакашвили сейчас нет.

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Медики, которых собрала омбудсмен Нино Ломджария, осмотрели Саакашвили во вторник и заявили, что в тюремной больнице в Тбилиси, где сейчас находится бывший президент, нет условий для его лечения в случае возможных осложнений. При этом они отметили, что Саакашвили пока не нуждается в переводе в реанимацию.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили в настоящее время критическое по многим жизненным показателям, поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова оказать находящемуся в таком критическом состоянии необходимое лечение", — цитирует Интерфакс члена врачебной группы Георгия Григолию.

В числе прочего врачи подтвердили, что Саакашвили продолжает голодовку в течение 48 дней, и у него отмечены несколько опасных заболеваний, в том числе энцефалопатия вернике (неврологическая болезнь мозга, связанная с дефицитом витамина В1), гипокалиемия (недостаток в организме калия), талассемия (нарушение структуры белка гемоглобина). Врачи также считают высокой вероятность возникновения желудочно-кишечного кровотечения. В заключении сказано, что последствиями этих диагнозов могут стать кома или смертельная аритмия.

Скандальные видео

"Так как Михаил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем его состояние будет ухудшаться, — говорит Григолия. — Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут оказать полноценное лечение".

В конце сентября Саакашвили, которому сейчас 53 года, тайно вернулся в Грузию из Украины, где жил в течение последних лет, и был задержан 1 октября. В Грузии ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, по двум из них он был заочно осужден и приговорен к шести годам лишения свободы. Сразу после задержания экс-президент объявил голодовку в знак протеста против преследования, которое он считает политическим.

На прошлой неделе грузинские власти обнародовали скандальные видеокадры, на которых видно, как Саакашвили переводят из тюрьмы в городе Рустави в 18-ое лечебное учреждение для обвиняемых и осужденных — тюремную больницу в Глдани, одном из районов Тбилиси.

После этого Саакашвили заявил, что готов по просьбе Европейского суда по правам человека прекратить голодовку, но только если его переведут из Глданской тюрьмы, где он не чувствует себя в безопасности. Бывший президент также добивается создания независимого врачебного консилиума, который должен определить, в каких клиниках пройдет его реабилитация после голодовки.

Однако эти требования выполнены не были, и голодовка Саакашвили продолжилась.

"Его жизни опасность не угрожает"

В среду представители грузинской пенитенциарной системы заявили, что в тюремной больнице есть все необходимые условия для содержания Саакашвили, а его жизни сейчас ничего не угрожает.

Один из тюремных врачей Сандро Матишвили сказал журналистам, что бывший президент "в течение последних трех дней не принимал медикаментов", после чего его показатели ухудшились.

Однако, как утверждает Матишвили, во вторник "пациент принял все назначенные ему препараты, и лабораторные показатели улучшились, в том числе и уровень калия, который приблизился к норме". "Все основные жизненные показатели — пульс, давление, сатурация, уровень глюкозы, в пределах нормы, цитирует Матишвили агентство Интерфакс. — Состояние пациента Саакашвили на этом этапе стабильное и его жизни опасность не угрожает".

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сказал, что в Глданской тюрьме Саакашвили получает всю необходимую помощь. "Саакашвили должен прекратить голодовку и не шантажировать власти и общество", — заявил он. Кобахидзе также заявил, что врачи, принимающие участие в консилиуме под эгидой омбудсмена, являются политически ангажированными.