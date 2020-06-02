Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

Сотрудники соцсети, которые работают удаленно из-за Covid-19, устроили «виртуальную забастовку» в знак протеста против бездействия руководства в отношении постов президента о беспорядках после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Сотрудники Facebook решили перестать работать в знак солидарности с протестами, которые начались после смерти задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Как пишет The New York Times (NYT), они добавили в свои цифровые профили автоматическое сообщение, что покинули офис в знак протеста. Такое же уведомление приходит и с электронных адресов сотрудников компании.

При этом большинство сотрудников Facebook из-за пандемии коронавируса работают удаленно. Глава компании Марк Цукерберг 8 мая предложил им сохранять такой режим до конца года, тем не менее 6 июля офисы Facebook начнут открываться.

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила "виртуальную забастовку", чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.

Сотрудники были недовольны бездействием руководства компании и политикой невмешательства соцсети. Цукерберг неоднократно говорил, что Facebook остается нейтральной платформой и выступает за свободу слова. На сей раз глава компании, как пишет газета, заявил, что посты Трампа не нарушают правил соцсети.

В одном из своих заявлений 29 мая президент написал, что, если власти Миннесоты, где умер Флойд и начались протесты, не возьмут ситуацию под контроль, он отправит туда нацгвардию и сделает работу "как надо". "Эти отморозки оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю им так поступать <…>. Если вы начинаете грабить, то мы начинаем стрелять", — заявил Трамп. Аналогичные посты американский лидер разместил и в Twitter, однако руководство соцсети решило скрыть их из-за "героизации насилия". При этом там заявили, что удалять сообщения не стали, поскольку они представляют общественный интерес. Ранее Цукерберг раскритиковал Twitter за то, что соцсеть пометила значком недостоверности твиты Трампа.

NYT пишет, что в знак протеста некоторые сотрудники подписывали петиции, угрожали увольнением, часть из них жаловались в Twitter. Reuters сообщает, что свое недовольство там высказали тысячи работников Facebook. Агентство указывает, что среди них были семь инженеров, разрабатывающих код React, на котором базируются приложения компании.

"Недавнее решение Facebook не реагировать на посты, которые подстрекают к насилию, приводит к игнорированию других возможностей обеспечить безопасности нашего общества", — говорилось в совместном заявлении сотрудников в Twitter, которое цитирует Reuters.

NYT указывает, что нынешние беспорядки "стали самым серьезным испытанием" для Цукерберга за 15 лет с момента основания Facebook. Газета пишет, что в ответ на "виртуальную забастовку" глава компании перенес еженедельную встречу с сотрудниками с пятницы на вторник. Таким образом, у них будет возможность задать ему вопросы напрямую, отмечает NYT.

Полицейские задержали Флойда 25 мая по подозрению в попытке расплатиться в магазине фальшивыми деньгами. При этом один из представителей правопорядка надавил коленом ему на горло. Задержанный потерял сознание и был госпитализирован, а позже умер. Виновных полицейских уволили, а бывшего офицера Дерека Чавена, который сдавил коленом горло афроамериканцу, арестовали. Вскрытие показало, что Флойд умер в результате механической асфиксии (удушья).