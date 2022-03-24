Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Украине
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Совет Безопасности ООН в среду, 23 марта, не принял гуманитарную резолюцию, подготовленную Россией, с призывом к прекращению огня в Украине. В ее поддержку проголосовали лишь сама Россия и Китай. Остальные 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) воздержались.

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Данная резолюция призывала к прекращению огня для эвакуации гражданского населения, достигнутому на основе переговоров. Для одобрения в Совбезе ООН проект резолюции должен был получить минимум девять голосов "за". Если необходимое количество голосов не набирается, проект не считается одобренным, даже если ни одна из стран не применила право вето.

Поскольку Россия является агрессором в войне с Украиной, представители западных стран в ООН назвали внесение ею данной резолюции "циничным" и "оскорбительным".

В четверг Генеральная Ассамблея ООН также должна проголосовать по вопросу о гуманитарной ситуации в Украине. Западные дипломаты надеются, что подавляющим большинством голосов будет принят жесткий проект резолюции, представленный Украиной и решительно осуждающий российскую агрессию. Текст резолюции, подготовленный ЮАР, — нейтральный, в нем Москва ни разу не называется агрессором.

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