Совет Федерации единогласно разрешил Путину использовать армию в ЛНР и ДНР

Верхняя палата парламента России, Совет Федерации, дала президенту Владимиру Путина разрешение на использование армии в ЛНР и ДНР, пишет РБК.

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Перед голосованием спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что это решение направлено на установление мира на Донбассе, на то, чтобы остановить кровопролитную гражданскую войну. Из-за отказа сесть за стол переговоров с республиками Донбасса, возникла пропасть недоверия.

"Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы", — уточнила Матвиенко.

Накануне, 21 февраля, Путин объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Также Путин поручил российским военным обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.

Во вторник вчером Совет Федерации получил обращение президента РФ Владимира Путина об использовании российской армии за рубежом, включая ДНР и ЛНР.

"В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Владимировича Путина об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", — сказала она.

В начале заседания обращение президента представил заместитель министра обороны Николай Панков. Он напомнил, что накануне Россия подписала договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. В своей речи Панков указал, что ситуация в Донбассе имеет тенденцию к обострению. По его словам, жители республик нуждаются в защите.