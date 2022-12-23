Совет нацбезопасности США: ЧВК Вагнера отправила на войну 40 тысяч российских заключенных

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что около 90% бойцов ЧВК Вагнера в Украине могут быть заключенными, завербованными для участия в войне. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на CNN.

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По словам Кирби, общая численность группировки ЧВК в Украине может достигать 50 тысяч человек, из которых около 40 тысяч могут быть бывшими заключенными. Координатор стратегических коммуникаций также добавил, что, по данным США, только за последние недели в Украине были убиты около тысячи бойцов ЧВК, при этом 90% из них — бывшие заключенные.

Кирби также сообщил, что ЧВК Вагнера тратит около ста миллионов долларов в месяц на финансирование своей деятельности в Украине.