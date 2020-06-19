Совет ООН по правам человека принял резолюцию против расизма

Совет ООН по правам человека в пятницу, 19 июня, единогласно принял мягкую резолюцию против системного расизма и полицейского насилия, в которой США напрямую не упомянуты. Ранее из текста был изъят пассаж, направленный против США.

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После гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестоких действий белого полицейского, целый ряд африканских стран первоначально внесли в Совет на внеочередные дебаты жесткий проект резолюции, в котором содержалось требование о проведении международного расследования полицейского насилия против афроамериканцев в США.

Давление со стороны США

Однако постепенно формулировки текста все более смягчались. Правозащитные организации резко раскритиковали США, обвинив их в оказании давления на другие страны, с целью добиться смягчения проекта резолюции. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) предупреждала, что поправки могут сделать формулировки резолюции настолько расплывчатыми, что она в итоге потеряет смысл.

Вариант резолюции, принятый ныне Советом ООН по правам человека, лишь призывает Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет подготовить доклад в общих чертах о "системном расизме, нарушении норм международного права в вопросах прав человека и жестоком обращении полиции с африканцами и гражданами африканского происхождения".

В резолюции, тем не менее, содержится и призыв расследовать обстоятельства гибели Флойда и других афроамериканцев в США с целью установления виновных. США в 2018 году вышли из Совета ООН по правам человека, но продолжают пристально следить за решениями, принимаемыми этим органом.