Советник Байдена заверил Польшу в готовности защищать ее в случае "российской агрессии"

Вашингтон готов обеспечить поддержку своих союзников по НАТО на восточном фланге в условиях концентрации Россией войск на границе с Украиной, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Салливан подтвердил, что США поддерживают применение статьи 5 устава Организации североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов оказывать помощь союзникам на восточном фланге в деле защиты своих стран", — говорится в сообщении Белого дома о телефонной беседе Салливана с главой Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павлом Солохом.

Белый дом информировал, что стороны "обменялись мнениями о наращивании военной мощи России вблизи границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию".

Статья 5 Устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участниц Североатлантического договора.