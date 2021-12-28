Советник Байдена заверил Польшу в готовности защищать ее в случае "российской агрессии"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вашингтон готов обеспечить поддержку своих союзников по НАТО на восточном фланге в условиях концентрации Россией войск на границе с Украиной, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Салливан подтвердил, что США поддерживают применение статьи 5 устава Организации североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов оказывать помощь союзникам на восточном фланге в деле защиты своих стран", — говорится в сообщении Белого дома о телефонной беседе Салливана с главой Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павлом Солохом.

Белый дом информировал, что стороны "обменялись мнениями о наращивании военной мощи России вблизи границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию".

Статья 5 Устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участниц Североатлантического договора.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (6) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола