Советника гендиректора Роскосмоса журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене

В Москве задержали советника гендиректора «Роскомоса» Ивана Сафронова, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК (Государственная измена), сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

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"На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации "Роскосмос", — говорится в сообщении корпорации.

Бывший журналист газет "Коммерсант" и "Ведомости" Сафронов был назначен советником генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае. На новом месте Сафронов должен был заниматься выстраиванием информационной политики в "Роскосмосе" и на входящих в госкорпорацию предприятиях, также он стал курировать "ряд спецпрограмм".

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах — корреспондент и спецкорреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах — спецкорреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Из "Коммерсанта" Сафронов ушел после скандала с выходом статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В ней со ссылкой на источники говорилось, что Матвиенко обсудит свой уход в мае с Владимиром Путиным. Один из собеседников издания заявил, что вероятность этой отставки "крайне велика". Пресс-секретарь спикера верхней палаты Владислав Пономаренко назвал содержание статьи слухами.