Создатели "Бессмертного полка" открестились от связи с акциями, запланированными в городах России на 9 мая
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице", — говорится в заявлении на сайте "Бессмертного полка". Об этом сообщает "Холод".

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Организаторы обещают продолжить работу "в том пространстве памяти, где сохранены принципы" — вести Народную летопись Бессмертного полка, архивировать семейные истории людей из десятков стран мира и беречь сотни тысяч имен ветеранов, записанных в Летопись потомками.

Еще 24 февраля, в первый день российского вторжения в Украину, создатели "Бессмертного полка" — бывшие журналисты томского канала ТВ2 — осудили войну, пишет Би-би-си.

"Беда в том, что мало кто задумывается, что в эту войну-то, что на одной, что на другой стороне, брошены как раз правнуки тех, кто воевал тогда — кого мы называем сегодня "Бессмертным полком". Я вот думаю, что, наверное, наши прадеды нас прокляли бы за то, что произошло", — считает журналист Сергей Лапенков.

Вчера губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал приносить на акцию "Бессмертный полк" портреты участников войны в Украине.

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