SpaceX анонсировала отправку 4 туристов в "глубокий космос"

Компания Илона Маска вступила в партнерство с американским космическим туроператором Space Adventures, чтобы осуществить туристический полет за 100 млн долларов не позднее 2022 года.

SpaceX, принадлежащая Илону Маску, подписала соглашение о сотрудничестве с американской космической туристической компанией Space Adventures, чтобы отправить 4 человек в столь далекое космическое путешествие, какое еще никто из туристов не совершал, объявили участники партнерства в среду, 19 февраля. Этот полет должен состояться не позднее 2022 года и будет стоить не меньше 100 миллионов долларов, точная цена неизвестна.

Туристы полетят на космической капсуле SpaceX Crew Dragon ("Экипаж Дракон"), которую выводит в космос ракетоноситель Falcon 9. Капсула отправится в два-три раза дальше от Земли, чем расположена орбита Международной космической станции (примерно 400 км. — Ред.). Туристы смогут выбрать продолжительность поездки.

Капсула Crew Dragon была разработана для транспортировки астронавтов на МКС, поэтому комфорт внутри капсулы ограничен: для всех пассажиров предусмотрено общее пространство для сна и гигиены площадью 9 кв.м. Перед вылетом будущие космические туристы должны будут пройти курс тренировки в США.

Конкуренция на рынке космического туризма

Новый партнер Маска, Space Adventures уже отправляла туристов на МКС российскими кораблями "Союз" в период с 2001 по 2009 годы. С 2021 года компания хочет возобновить туристические полеты на российских кораблях.

Космические путешествия на высоту до 100 км от поверхности земли намерены предложить также Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Бренсона и Blue Origin американца Джефа Безоса. Американский концерн Boeing, который разрабатывает новую пассажирскую капсулу Starliner для отправки астронавтом к МКС, тоже намеревался оказывать туристические услуги.