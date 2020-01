SpaceX доказала, что астронавты могут выжить даже при взрыве ракеты

Американская аэрокосмическая компания SpaceX успешно провела испытания спасательной капсулы на случай, если во время запуска ракеты-носителя произойдет авария.

В ходе испытаний в Космическом центре имени Кеннеди полет ракеты Falcon-9 был умышленно прерван через 80 секунд после старта. Капсула с "астронавтами", расположенная в головной части ракеты, запустила собственные двигатели и удалилась не безопасное расстояние от "потерпевшей поломку" ракеты-носителя.

Затем капсула на парашютах успешно приводнилась в 30 км от побережья Флориды.

Разумеется, живые люди в испытаниях не участвовали, единственными пассажирами капсулы Dragon были два манекена.

Эти испытания стали последним важным этапом для калифорнийской компании SpaceX перед тем, как американское космическое агентство НАСА выдаст ей сертификат, разрешающий доставить астронавтов на МКС уже в этом году.

НАСА подписало контракты со SpaceX и аэрокосмическим гигантом Boeing на доставку астронавтов на низкую орбиту.

Дело в том, что после того, как в 2011 году завершились полеты космических челноков, ни одни американский экипаж не отправлялся на МКС с территории США,

Безупречная эвакуация, продемонстрированная в воскресенье, возможно, уже к лету изменит сложившуюся ситуацию.

SpaceX обещала, что маневр в космосе будет зрелищным, и не подвела.

Когда капсула Dragon включила аварийные двигатели, ракета-носитель Falcon потеряла аэродинамическую стабильность, развалилась на части и взорвалась, превратившись в огромный огненный шар.

Однако к тому времени капсула уже находилась на безопасном расстоянии, продолжая подъем благодаря своим мощным разгонным двигателям.

Собственные видеокамеры капсулы зарегистрировали сброс сервисного модуля, после чего раскрылись сначала два вытяжных, а затем и четыре основных парашюта.

Через 9 с небольшим минут после запуска ракеты Falcon, парашюты плавно опустили капсулу в воды Атлантического океана.

После этого были задействованы команды спасателей SpaceX и ВВС США, которые забрали капсулу и доставили ее на берег.

Исполнительный директор компании Илон Маск поблагодарил всех принимавших участие в эксперименте и с гордостью рассказал о достигнутых результатах.

"На момент прерывания полета капсула Dragon более чем в два раза превышала скорость звука и достигла высоты в 40 км. Это впечатляющие показатели, ведь Dragon в три раза превысил высоту, на которой обычно летают пассажирские самолеты", — сообщил он журналистам.

То, насколько важно иметь эффективную систему спасения, продемонстрировал случай с российским космонавтом Алексеем Овчининым и бортинженером НАСА Ником Хейгом, который произошел в 2018 году.

Все начиналось как плановый полет на МКС, однако через две с небольшим минуты после взлета ракета-носитель получила повреждения, и Овчинин с Хейгом остались живы лишь потому, что их капсула тоже была оснащена системой спасения и вовремя удалилась от ракеты-носителя. Хотя люди испытали при этом шестикратные перегрузки, они благополучно приземлились в Казахстане.

Можно вспомнить и куда более печальный случай 1986 года с космическим челноком Challenger, у которого не было системы аварийного спасения. Тогда все 7 членов экипажа погибли при взрыве космического аппарата на 72 секунде полета.

"Поверьте мне, человеку, который остался жив при аварии ракеты благодаря системе спасения, я принимаю сегодняшние испытания близко к сердцу. Так что спасибо SpaceX и ангелам-хранителям из ВВС!", — написал в "Твиттере" Ник Хейг, посмотрев результат воскресных испытаний.

SpaceX и Boeing должны были начать предоставлять услуги "такси для астронавтов" еще в 2017 году. Однако обеим компаниям пришлось испытать и преодолеть немало весьма непростых технических проблем.

К примеру, одна из капсул SpaceX в апреле прошлого года взорвалась прямо на стартовой площадке.

А у Boeing не далее как в декабре возникли проблемы с тестовым беспилотным полетом их капсулы Starliner на МКС.

Сразу после старта у Starliner произошел перерасход топлива, и его не хватило, чтобы выйти на нужную орбиту.

И все же несмотря на эти трудности похоже, что и SpaceX, и Boeing в ближайшие месяцы смогут совершить свои первые пилотируемые полеты.

В качестве первого экипажа для Dragon НАСА выбрало ветеранов космических челноков Дага Херли и Боба Бенкена. По словам Маска, их капсула будет доставлена на космодром имени Кеннеди в ближайшее время и уже к июлю будет подготовлена к полету.

Однако по словам администратора НАСА Джима Бриденстина, время старта для Херли и Бенкена будет зависеть от того, сколько им предстоит провести на МКС.

"Хотим ли мы, чтобы первый экипаж слетал по-быстрому, или мы хотим, чтобы это была длительная миссия? Если это будет долгий полет, нам нужно обеспечить дополнительную подготовку экипажа, чтобы они могли вести на борту МКС работу, которую мы изначально не планировали".

