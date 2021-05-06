SpaceX провела успешные испытания прототипа космического корабля Starship

Прототип космического корабля Starship SN15, разработанный компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс, успешно приземлился по итогам летных испытаний в Техасе. Трансляция шла в Twitter компании.

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"Штатная посадка Starship", — написал в совем аккаунте глава SpaceX Илон Маск.

Starship стартовал с полигона в районе деревни Бока-Чика (штат Техас) в 18:24 по времени восточного побережья США (01:24 по латвийскому времени). Корабль поднялся на высоту около 10 км и спустился на площадку, пишет РБК.

В ходе предыдущего испытания в конце марта прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки.

4 марта SpaceX впервые удалось посадить прототип Starship во время летных испытаний. Однако он взорвался почти сразу после посадки. До этого запуск откладывали из-за проблем с двигателем. По словам Маска, причиной взрыва стала утечка гелия в двигатель, которая привела к поломке опор при скорости 10 м/с.

В конце апреля глава SpaceX заявил, что на прототипе SN15 проведены "сотни конструктивных усовершенствований".

Ракета-носитель Starship предназначена для доставки грузов на Марс и Луну и возвращения на Землю, корабль рассчитан на 100 человек. В декабре 2020-го Маск выразил уверенность, что его компания отправит людей на Марс в 2026 году, "а если повезет, может быть, через четыре года".