Впервые в истории на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX в космос отправился полностью частный экипаж. Запуск успешно совершен ракетой Falcon 9 по местному времени вечером в среду, 15 сентября, из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

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Четверым членам команды — оплатившему весь проект миллиардеру Джареду Айзекману, геологу Сиан Проктор, ветерану ВВС Крису Семброски и работнице системы здравоохранения Хейли Арсено — предстоит провести на орбите трое суток.

Цель миссии под названием Inspiration4 — собрать пожертвования в размере 200 млн долларов для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), специализирующейся на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических. Именно в этой больнице в детстве излечилась от рака костей член экипажа Хейли Арсено.

Набрать нужную сумму удалось за полчаса до старта.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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